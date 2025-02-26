Скільки ще Росія в теперішньому темпі може продовжувати атакувати Україну для 24 Каналу оцінив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

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Запаси техніки

Відповідно до супутникових знімків, уже зараз в Росії вичерпуються навіть радянські зразки воєнної техніки.

За оцінками Шарпа, протягом 8 – 10 місяців, можливо півтора року, Росія зіштовхнеться із серйозними проблемами браку техніки деяких найменувань. Адже військово-промисловий комплекс Росії не встигає, а все менше техніки після боїв придатні до ремонту.

Людський потенціал

Наразі в Росії уже відчувається дефіцит навчених військових, спостерігається проблема з мобілізацією, про що свідчить постійне підняття виплат. Попри те, що у Росії теоретично є резерви для примусової мобілізації, цей крок буде болючим для Кремля, тому його відтягують до останнього.

Наразі в Росії резервів людського ресурсу є на 6 – 12 місяців, вважає військовий оглядач.

Безумовно, в Росії є проблеми і виклики щодо ведення війни, але проблеми є і в української сторони. Якщо, наприклад, ситуація для обох сторін паралельно на однаковому рівні стає більш проблематичною – це означає, що Росія зможе продовжувати далі, як нічого не сталося,

– додав Шарп.

Натомість, якби Україна нарощувала свій потенціал, а російський потенціал продовжив падати – ця ситуація, безумовно, вела б до знекровлення Росії і ситуації, коли в теперішньому режимі вона не зможе продовжувати війну.