Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Так он отреагировал на недавнюю публикацию от CNN о странах, где россия пыталась подкупить политиков или целые партии.

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Они выделили на это не менее 30 миллиардов долларов

По его мнению, россия тратила на это просто сумасшедшие деньги. За последние десятилетия, как считает Шейтельман, они бросили на это не менее 30 миллиардов долларов.

Мне показалась смешной сумма, обнародованная в CNN. Ну какие 300 миллионов? За последние десятилетия там точно было не меньше 30 миллиардов долларов. Мы уже видели, как во время войны они один за другим активировали своих агентов не только на Западе, но и в других странах мира,

– отметил Шейтельман.

Россия часто подкупала отдельные партии, фракции или просто отдельных политиков. Иногда удавалось выйти на лидеров стран. По мнению Шейтельмана, таков был президент Чехии Милош Земан, который, очевидно, со временем изменил свою позицию и сейчас поддерживает Украину.

Также Шейтельман напомнил неоднозначную ситуацию в Боснии и Герцеговине. Там буквально несколько дней назад местная Федерация футбола планировала провести футбольный матч в санкт-петербурге со сборной россии. Это дает основания предположить, что местные спортивные чиновники соблазнились российскими деньгами.

Россия потратила не менее 30 миллиардов на подкуп политиков по всему миру – Шейтельман: смотрите видео

Напомним, как говорится в публикации CNN, россия с 2014 года тайно потратила более 300 миллионов долларов в более чем 20 странах мира, чтобы повлиять на местные внутриполитические процессы. Таким образом, кремль пытался усилить влияние определенных политических партий, чтобы взорвать демократию в тех или иных странах. Известно, что россия пыталась повлиять на Черногорию, Боснию и Герцеговину, Албанию и другие государства.