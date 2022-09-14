Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Так він відреагував на нещодавню публікацію від CNN про країни, де росія намагалася підкупити політиків або цілі партії.

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Вони виділили на це не менше 30 мільярдів доларів

На його думку, росія витрачала на це просто шалені гроші. За останні десятиліття, як вважає Шейтельман, вони вкинули на це щонайменше 30 мільярдів доларів.

Мені здалася смішною сума, яку оприлюднили в CNN. Ну які 300 мільйонів. За останні десятиліття там точно було не менше 30 мільярдів доларів. Ми вже бачили, як під час війни вони один за одним активували своїх агентів не лише на Заході, але й в інших країнах світу, – зазначив Шейтельман.

Росія часто підкуповувала окремі партії, фракції чи просто окремих політиків. Інколи вдавалося вийти на лідерів держав. На думку Шейтельмана, таким був президент Чехії Мілош Земан, який, вочевидь, з часом змінив свою позицію і зараз підтримує Україну.

Також Шейтельман нагадав неоднозначну про ситуацію у Боснії та Герцеговині. Там буквально кілька днів тому місцева Федерація футболу планувала провести футбольним матч у санкт-петербурзі зі збірної росії. Це – дає підстави припустити, що місцеві спортивні чиновники спокусилися на російські гроші.

Росія витратила щонайменше 30 мільярдів на підкуп політиків у всьому світі – Шейтельман: дивіться відео

Нагадаємо, як йдеться у публікації CNN, росія з 2014 року таємно витратила понад 300 мільйонів доларів у понад 20 країнах світу, щоб вплинути на місцеві внутрішньополітичні процеси. У такий спосіб кремль намагався посилити вплив певних політичних партій, щоб підірвати демократію в тих чи інших країнах. Відомо, що росія намагалася так вплинути на Чорногорію, Боснію та Герцеговину, Албанію та інші держави.