Василий Малюк рассказал, что часто за задержанными скрывается целая сеть.

Смотрите также Малюк заявил о 1 700 попытках вражеских проникновений в Силы обороны: подробности от СБУ

Как задерживают вражеских агентов в Украине

В СБУ уточнили, что за наводчиком некоторое время следят. В частности, ему могут умышленно "скормить" ложную информацию, чтобы разоблачить не только его, но и целую сеть, если она существует.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко добавил, что для сбора информации используют множество методов: от мониторинга открытых данных, или информации от собственных источников и заканчивая показаниями задержанных. В частности, существуют и контрразведывательные мероприятия, однако, по очевидным причинам, подробностей в службе предоставлять не будут.

Сколько наводчиков разоблачили в Украине

Сообщается, что с начала полномасштабной войны СБУ открыла более 2,5 тысячи дел против украинцев, которые предали свою страну. Более 500 дел касаются вражеских корректировщиков.

Мотивация у предателей бывает разной: заработок, идейные соображения и желание "застолбить" за собой место в оккупационной власти.

В основном их вербуют Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) России. Чаще всего потенциальных агентов находят через соцсети, значительно реже предатели самостоятельно выходят на контакт.

Часто предатели являются частью агентурной сети. В течение прошлого года СБУ разоблачила 47 таких сетей, а с начала текущего – еще 11.

Это были разнокалиберные сети с участием различных лиц: от тех, где действовали народные депутаты, до тех, где привлекались отдельные представители сил обороны. Среди прочего эти сети занимались и корректировкой российских обстрелов в разных регионах,

– рассказал Василий Малюк.

Напомним, что недавно СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ России, которые готовили убийство Владимира Зеленского, Василия Малюка, Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников.