Василь Малюк розповів, що часто за затриманими ховається ціла мережа.

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Як затримують ворожих агентів в Україні

В СБУ уточнили, що за навідником деякий час стежать. Зокрема йому можуть умисно "згодувати" неправдиву інформацію, щоб викрити не лише його, а й цілу мережу, якщо вона існує.

Речник СБУ Артем Дехтяренко додав, що для збору інформації використовують безліч методів: від моніторингу відкритих даних, чи інформації від власних джерел і закінчуючи свідченнями затриманих. Зокрема існують й контррозвідувальні заходи, однак, з очевидних причин, подробиць у службі надавати не будуть.

Скільки навідників викрили в Україні

Повідомляється, що від початку повномасштабної війни СБУ відкрила більше ніж 2,5 тисячі справ проти українців, які зрадили свою країну. Понад 500 справ стосуються ворожих коригувальників.

Мотивація у зрадників буває різною: заробіток, ідейні міркування та бажання "застовпити" за собою місце в окупаційній владі.

Здебільшого їх вербують Федеральна служба безпеки (ФСБ) й Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії. Найчастіше потенційних агентів знаходять через соцмережі, значно рідше зрадники самостійно виходять на контакт.

Часто зрадники є частиною агентурної мережі. Протягом минулого року СБУ викрила 47 таких мереж, а з початку поточного – ще 11.

Це були різнокаліберні мережі за участю різних осіб: від тих, де діяли народні депутати, до тих, де залучалися окремі представники сил оборони. Серед іншого ці мережі займалися і коригуванням російських обстрілів у різних регіонах,

– розповів Василь Малюк.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ викрила мережу агентів ФСБ Росії, які готували вбивство Володимира Зеленського, Василя Малюка, Кирила Буданова та інших високопосадовців.