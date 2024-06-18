Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя потерю 1 006 единиц техники врага, отмечает 24 Канал.

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За время полномасштабного вторжения СБУ уничтожила 1 006 российских танков

Эксперт комментирует информацию о 1 006 танков, которые подразделения СБУ уничтожили за время большой войны.

Подсчитал в какую цифру расходов вылились агрессору такие потери. Стоимость одного российского танка в зависимости от модели – от 2 – 3 миллиона долларов за Т-72 до 4,5 миллиона – за новый Т-90 "Прорыв". Допустим, что танков старой модели у россиян больше. По самым скромным подсчетам стоимость уничтоженных танков врага более 2 миллиардов долларов!,

– сообщает экс-нардеп.

Черненко напоминает, что кроме танков подразделения СБУ уничтожают и другую дорогостоящую российскую технику.

БТРы артиллерийские системы, радиолокационные установки и тому подобное. А недавно дроны Службы уничтожили уже третью российскую РЛС, каждая из которых стоит 100 миллионов долларов. Отмечу, что СБУ постоянно демонстрирует кадры боевой работы своих подразделений. Каждая уничтоженная единица техники имеет подтверждение,

– акцентирует политолог.

"Констатируем, что подразделения Службы уничтожили больше танков врага, чем нам передали танков все страны-союзники вместе взятые. А россияне все чаще бросают в мясные штурмы квадроциклы или вообще пехоту без прикрытия брони. И все реже танки. Их советские запасы существенно сократились, а российская промышленность не успевает за темпами потерь. И уничтоженная подразделениями СБУ тысяча танков сыграла здесь важнейшую роль", – резюмирует Черненко.

Напомним ранее стало известно, что подразделения СБУ уничтожили за время большой войны 1 006 танков врага. Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях. Большинство танков было поражено еще на начальных рубежах для наступления – до того как они выходили на штурм украинских позиций. Часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами.