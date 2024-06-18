Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи втрату 1 006 одиниць техніки ворога, зазначає 24 Канал.

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За час повномасштабного вторгнення СБУ знищила 1 006 російських танків

Експерт коментує інформацію про 1 006 танків, які підрозділи СБУ знищили за час великої війни.

Підрахував у яку цифру видатків вилились агресору такі втрати. Вартість одного російського танку залежно від моделі – від 2 – 3 мільйони доларів за Т-72 до 4,5 мільйонів – за новий Т-90 "Прорив". Припустимо, що танків старої моделі у росіян більше. За найскромнішими підрахунками вартість знищених танків ворога більше 2 мільярдів доларів!,

– повідомляє екснардеп.

Черненко нагадує, що крім танків підрозділи СБУ нищать і іншу дорогу російську техніку.

БТРи артилерійські системи, радіолокаційні установки тощо. А нещодавно дрони Служби знищили вже третю російську РЛС, кожна з яких вартує 100 мільйонів доларів. Зазначу, що СБУ постійно демонструє кадри бойової роботи своїх підрозділив. Кожна знищена одиниця техніки має підтвердження,

– акцентує політолог.

"Констатуємо, що підрозділи Служби знищили більше танків ворога, ніж нам передали танків всі країни-союзники разом узяті. А росіяни все частіше кидають у м’ясні штурми квадроцикли або взагалі піхоту без прикриття броні. І все рідше танки. Їх радянські запаси суттєво скоротились, а російська промисловість не встигає за темпами втрат. І знищена підрозділами СБУ тисяча танків зіграла тут надважливу роль", – резюмує Черненко.

Нагадаємо раніше стало відомо, що підрозділи СБУ знищили за час великої війни 1 006 танків ворога. Найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях. Більшість танків було уражено ще на початкових рубежах для наступу – до того як вони виходили на штурм українських позицій. Частину танків вдалося знищити разом із їхніми екіпажами.