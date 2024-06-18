Прошлая ночь показалась максимально взрывной для ростовских нефтебаз "Азовская" и "Азовнефтепродукт", которые в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом. По информации наших источников, их "посетили" дроны СБУ.

Местные жители всю ночь считали взрывы и жаловались, что очередной дрон долетел до цели. Особенно шумно было в районе железнодорожной станции и у порта, где расположены нефтебазы и топливные терминалы.

После успешной отработки дронов СБУ на объектах начались мощные пожары.

"СБУ и дальше будет вводить «дроновые санкции» против российского нефтеперерабатывающего комплекса и уменьшать экономический потенциал врага, который обеспечивает агрессора ресурсами для ведения войны против Украины", - отметил информированный источник.

В общей сложности дроны СБУ совершили более 20 успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах.