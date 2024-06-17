Ночью три области страны – агрессорки содрогались от взрывов. Как передают СМИ, спокойный сон у россиян украла украинская разведка, которая реализовала очередную операцию против военного потенциала врага.

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Так, беспилотники ГУР атаковали военные объекты в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях России. В частности, в Липецке под ударом оказались Новолипецкий металлургический комбинат и тракторный завод, которые россияне давно уже используют для обеспечения военной техники.

