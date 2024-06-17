Так, в тамошнем Тихорецке поздно вечером россияне наблюдали за яркими вспышками в небе, которые, по их словам, напоминали фейерверк. Как сообщает российское минобороны, то местная ПВО "преследовала" украинский беспилотник.

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В Тихорецке – сильные вспышки

Около 22:00 жители Тихорецка услышали сильные взрывы и звуки стрельбы. В сети появились десятки видео, на которых зафиксирована "борьба ПВО с дроном".

"Это что?" – россияне испугались беспилотника: смотрите видео

В оборонном ведомстве страны – агрессорки заявили, что в районе Тихорецка сбили вражеский БПЛА.

Что происходило в небе над Краснодарским краем: смотрите видео

Российские телеграмм-каналы отмечают, что вблизи города расположены ряд важных объектов: арсенал вооружений округа, насосная станция нефтепровода и военный аэродром.

Справка: Железнодорожная станция Тихорецкая – узловая на пересечении участков Ростов-на-Дону - Баку и Волгоград – Новороссийск.

Напомним, что в соседней Ростовской области тоже был "хлопок". Произошел он на электроподстанции – там стався яркая вспышка, после чего Ростов остался без света и воды. Правда, тамошняя власть придумала совсем другую причину "аварии". Оккупанты обвинили во всем ветер и упаковочную пленку.

На территорию подстанции порывом ветра было занесено упаковочную пленку с расположенной рядом с энергообъектом строительной площадки. В результате произошло кратковременное перекрытие изоляторов, что повлекло яркую вспышку. Нарушения электроснабжения через сеть "Ростовэнерго" нет,

– говорилось в официальном сообщении.

В Липецке взрывалось возле завода и комбината

Ночью в небе над Липецком тоже было неспокойно. Тревога в городе продолжалась несколько часов. Местные жаловались на взрывы в районе Новолипецкого металлургического комбината, а также Липецкого тракторного завода. Последний несколько лет назад превратили в оборонное предприятие, где изготавливают шасси для военной техники, в частности ЗРК С-300.

В заявлении минобороны России говорится, что атаки беспилотников подверглись несколько регионов. Один БПЛА был якобы сбит над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области.