Вночі три області країни – агресорки здригалися від вибухів. Як передають ЗМІ, спокійний сон у росіян поцупила українська розвідка, яка реалізувала чергову операцію проти військового потенціалу ворога.

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Так, безпілотники ГУР атакували військові обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях Росії. Зокрема, у Липецьку під ударом опинилися Новолипецький металургійний комбінат і тракторний завод, які росіяни давно вже використовують для забезпечення військової техніки.

