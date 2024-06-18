После небольшого перерыва "неизвестные" беспилотники снова взялись охотиться за нефтехранилищами и НПЗ страны-агрессора. Как рассказывают СМИ, в ночь на 18 июня могли быть поражены три нефтебазы врага.

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Прилетело еще и по Чушке

Так, БПЛА в очередной раз совершили "налет" на территорию России. Известно, что они атаковали Азов – город, который расположен в 35 километрах от Ростова-на-Дону. Там дроны успешно "приземлились" на важные объекты, в частности на хранилище нефти "ДонТерминал" и завод "Азовпродукт".

Губернатор Ростовской области подтвердил, что вспыхнули резервуары с нефтепродуктами.

Однако, как пишут российские источники, ночью дроновому удару подверглась также нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края.

Где-то около полуночи 18 июня местные жители сообщали в сети о взрывах. Официальной информации о том, что именно взрывалось, минобороны и губернатор не сообщили.

Впрочем, СМИ выяснили, что был атакован терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО "Югнафтохимтранзит" в поселке Чушка. Возник пожар, поврежден трубопровод и технические помещения. Пострадавших нет. Предварительно атака была осуществлена с помощью украинских ракет "Нептун".

Где расположена Чушка: смотрите на карте

Справка: Поселок Чушка расположен на восточном берегу Керченского пролива, на полуостровной песчаной косе Чушка, неподалеку от ее южной оконечности. Непосредственно с поселком граничит территория порта "Кавказ". "Кавказ" – важен для военной логистики оккупантов. Его основное назначение – обслуживание Керченской паромной переправы на линии "порт Крым" – "порт Кавказ". Керченская паромная переправа – альтернатива Крымскому мосту.

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