Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что удается уничтожать не только мобильные системы ПВО вроде С-300 и С-400 и радары к ним. Есть и стационарные комплексы космического наблюдения, как это произошло на Ай-Петри и т.п.
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Что будет дальше
Как отметил Мусиенко, к сожалению, не стоит надеяться, что во временно оккупированном Крыму существенно уменьшится количество систем ПВО. Скорее всего, россияне перетянут их с других направлений, обнажив определенные участки на собственной территории. Но операция по изоляции Крыма будет продолжаться. Оккупанты понесут еще большие потери.
Это такой подготовительный этап к следующим операциям. Он заключается в том, чтобы уменьшить возможности врага для противодействия нашим силам. И для того, чтобы они не могли противодействовать ударам с воздуха. Следующий этап – логистика. Мы уже видели удары по объектам логистики. К примеру, паромная переправа, где враг перевозил цистерны со взрывчатыми веществами,
– сказал Мусиенко.
Конечно же потом пойдут удары по различным другим военным объектам. Будут прилеты и по складам, воинских частях, командных пунктах и т.п. Параллельно продолжатся атаки на Черноморский флот с помощью морских дронов.
Взрывы в Крыму: кратко
- В ночь на 18 июня во временно оккупированном Крыму объявили тревогу. Захватчики жаловались на налет дронов. Известно, что на аэродроме Бельбек поднимали авиацию.
- Уже известно, что Силы обороны уничтожили в течение мая – июня ориентировочно 15 российских систем ПВО в Крыму.
- Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий объяснил, почему Украина усиленно наносит удары по временно оккупированному Крыму.