Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что удается уничтожать не только мобильные системы ПВО вроде С-300 и С-400 и радары к ним. Есть и стационарные комплексы космического наблюдения, как это произошло на Ай-Петри и т.п.

Смотрите также Топить российский флот и носители ядерки: для чего Украине самолеты Super-Etendard от Аргентины

Что будет дальше

Как отметил Мусиенко, к сожалению, не стоит надеяться, что во временно оккупированном Крыму существенно уменьшится количество систем ПВО. Скорее всего, россияне перетянут их с других направлений, обнажив определенные участки на собственной территории. Но операция по изоляции Крыма будет продолжаться. Оккупанты понесут еще большие потери.

Это такой подготовительный этап к следующим операциям. Он заключается в том, чтобы уменьшить возможности врага для противодействия нашим силам. И для того, чтобы они не могли противодействовать ударам с воздуха. Следующий этап – логистика. Мы уже видели удары по объектам логистики. К примеру, паромная переправа, где враг перевозил цистерны со взрывчатыми веществами,

– сказал Мусиенко.

Конечно же потом пойдут удары по различным другим военным объектам. Будут прилеты и по складам, воинских частях, командных пунктах и т.п. Параллельно продолжатся атаки на Черноморский флот с помощью морских дронов.

Взрывы в Крыму: кратко