Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що вдається знищувати не лише мобільні системи ППО на кшталт С-300 та С-400 і радари до них. Є й стаціонарні комплекси космічного спостереження, як це сталося на Ай-Петрі тощо.

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Що буде далі

Як наголосив Мусієнко, на жаль, не варто сподіватися, що в тимчасово окупованому Криму суттєво поменшає систем ППО. Найімовірніше, росіяни перетягнуть їх з інших напрямків, оголивши певні ділянки на власній території. Але операція з ізоляції Криму триватиме. Окупанти зазнають ще більших втрат.

Це такий підготовчий етап до наступних операцій. Він полягає в тому, аби зменшити можливості ворога для протидії нашим силам. І для того, щоб вони не могли протидіяти ударам з повітря. Наступний етап – логістика. Ми вже бачили удари по об'єктах логістики. До прикладу, поромна переправа, де ворог перевозив цистерни з вибуховими речовинами,

– сказав Мусієнко.

Звісно ж потім підуть удари по різних інших військових об'єктах. Будуть прильоти і по складах, військових частинах, командних пунктах тощо. Паралельно продовжаться атаки на Чорноморський флот за допомогою морських дронів.

Вибухи в Криму: коротко