Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий, зауваживши, що удари по Криму можна вважати наразі найуспішнішою стратегічною операцією України, яка триває вже не один місяць. Ворог так і не пристосувався до цих ударів.

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Чим важливі удари по Криму

Як наголосив Дикий, до цієї операції залучені усі роди військ. Але першу скрипку тут відіграє Головне управління розвідки.

Це така велика буданівська стратегія, яка повністю себе виправдовує. Ми розкриваємо небо. А як приманку використовуємо Кримський міст. Зверніть увагу, ми не б'ємо по ньому. Але він для росіян настільки сакральний, що весь намагаються прикрити його потужною ППО. Ми сам міст не чіпаємо, а знищуємо ППО,

– сказав Дикий.

Окупанти змушені використовувати ППО з різних частин Росії. Вже була інформація ще з 2023 року, що загарбники притягнули ППО з Арктики та Далекого Сходу. Ситуація тут дуже цікава, адже виходить, що окупанти можуть прикрити лише лінію фронту, Москву та Кримський міст.

Відповідно Росії не вистачає зенітних ракетних комплексів для прикриття аеродромів зі стратегічними бомбардувальниками, нафтопереробних заводів та інших військових об'єктів.

Оця стратегічна операція містить два компоненти. Перемелювання ППО в Криму та глибокі дальні удари по аеродромах окупантів та НПЗ. Це поки найуспішніше, що ми робимо за останній рік,

– підкреслив Дикий.

Також такі удари можна вважати певною підготовкою до появи в Україні винищувачів F-16. Буде значно легше працювати по російських літаках, якщо в окупантів не буде ешелонованої системи ППО.

Вибухи в Криму: коротко