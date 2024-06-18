Після невеликої перерви "невідомі" безпілотники знову взялися полювати за нафтосховищами та НПЗ країни-агресорки. Як розповідають ЗМІ, у ніч проти 18 червня могли бути уражені три нафтобази ворога.
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Прилетіло ще й по Чушці
Так, БпЛА вкотре здійснили "наліт" на територію Росії. Відомо, що вони атакували Азов – місто, яке розташоване за 35 кілометрів від Ростова-на-Дону. Там дрони успішно "приземлилися" на важливі об'єкти, зокрема на сховище нафти "ДонТермінал" та завод "Азовпродукт".
Губернатор Ростовської області підтвердив, що спалахнули резервуари з нафтопродуктами.
Однак, як пишуть російські джерела, вночі дронового удару зазнала також нафтобаза в Темрюкському районі Краснодарського краю.
Десь біля опівночі 18 червня місцеві жителі повідомляли в мережі про вибухи. Офіційної інформації про те, що саме вибухало, міноборони та губернатор не повідомили.
Втім, ЗМІ з'ясували, що був атакований термінал з перевалки наливних нафтопродуктів і хімічних вантажів ТОВ "Югнафтохімтранзит" у селищі Чушка. Виникла пожежа, пошкоджено трубопровід та технічні приміщення. Постраждалих немає. Попередньо атака була здійснена за допомогою українських ракет "Нептун".
Де розташована Чушка: дивіться на карті
Успішна операція ГУР проти військової могутності Росії
- У ніч на 17 червня теж було неспокійно на території країни – агресорки. З десяток дронів атакували військові об'єкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях.
- Зокрема, у Липецькій області під ударом опинилися Новолипецький комбінат та тракторний завод, які росіяни давно використовують для забезпечення своєї армії.
- Тракторний завод кілька років тому окупанти перетворили на оборонне підприємство, де виготовляють шасі для військової техніки, зокрема ЗРК С-300.
- Новолипецький металургійний комбінат – одне з найбільших підприємств чорної металургії Росії. Цей завод працює на військово-промисловий комплекс Росії й виконує велику кількість державних замовлень. Сировина з цього підприємства йде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо.