Аналитики из Института изучения войны ссылаются на заявление командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка. Он рассказал, сколько оккупантов сейчас воюет в Украине.

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Сколько российских захватчиков дислоцируются в Украине

Павлюк заявил, что на оккупированной части Украины дислоцируются примерно от 510 000 до 515 000 российских военнослужащих.

Как отметили аналитики, еще в январе 2024 года украинские официальные лица сообщали о том, что в Украине дислоцировано около 462 000 человек личного состава российских сил и отметили, что на тот момент это был весь сухопутный компонент российских вооруженных сил.

Между тем в декабре 2023 года Путин утверждал, что в "зоне боевых действий" находится 617 000 российских военнослужащих, видимо, включив территории России, граничащие с Украиной.

Эти цифры, вероятно, включают боевой состав и другой военный персонал, который выполняет вспомогательные функции и не отражает непосредственную боевую мощь, которую имеют российские силы и которую они могут использовать для наступательных операций в Украине,

– отметили в Институте изучения войны.

Также они отметили, что в декабре 2023 года Путин подписал указ, в котором утверждалось, что общая численность российских вооруженных сил составляет 2,039 миллиона человек, из которых 1,32 миллиона являются боевыми, что предполагает соотношение между российским боевым и небоевым персоналом в среднем примерно 60 к 40.

Конкретное распределение российского боевого и небоевого персонала в Украине непонятно. Общее незначительное увеличение объема российского контингента на оккупированной Украине период с января по апрель 2024 года свидетельствует о том, что российские силы, видимо, направили большинство недавно сформированных сил на текущие наступательные операции вместо усилий создания резервов стратегического уровня,

– предположили аналитики.

Враг сохраняет стабильные темпы пополнения личного состава

Павлюк и Скибицкий убеждены, что российские вооруженные силы, скорее всего, сохранят нынешние темпы пополнения личного состава и не создадут дополнительные резервы для новых крупномасштабных наступательных операций в 2024 году.

Сейчас, по данным украинской стороны, российские силы теряют от 25 000 до 30 000 убитых и раненых в месяц. Пока все указывает на то, что российские силы намерены сохранить текущую численность сил и вряд ли создадут значительно больше личного состава.

В Институте изучения войны также считают, что Кремлю, вероятно, придется провести еще одну волну частичной мобилизации, чтобы создать людские силы, необходимые для поддержания темпа текущих российских наступательных операций, так и для успешного формирования резервов стратегического уровня в ближайшем будущем. Однако они убеждены, что в ближайшем будущем этого не произойдет.

Сейчас Россия проводит ровно ту мобилизацию, которая как раз покрывает потери в войне против Украины.