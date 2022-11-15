Украину защищают военные Вооруженных сил, Нацгвардии, ТРО и органов охраны правопорядка. Сколько длится военная служба в нашей стране – читайте в материале 24 канала.

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Срок военной службы в Украине

Сроки срочной военной службы:

для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях – до 18 месяцев;

для лиц, которіе на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра – до 12 месяцев;

для граждан Украины, которые принимаются на военную службу по контракту и назначаются на должности, устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении: для лиц рядового состава – 3 года; для лиц сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет;

граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных званий офицерского состава запаса – от 2 до 5 лет.

Офицеры из числа военнослужащих, окончившие высшие военные учебные заведения по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц офицерского состава и овладевшие:

специальностями летного состава авиации – 10 лет;

другими специальностями – 5 лет;

других граждан – от 1 до 5 лет.

Срок службы во время мобилизации

Лица, принимаемые на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации до момента введения военного положения, сроки военной службы в календарном исчислении устанавливаются в соответствии с порядком закона, указанным в этом.

Для военнослужащих срочной военной службы и военной службы по призыву во время мобилизации, которые во время действия особого периода выслужили не менее 11 месяцев, срок военной службы устанавливается шесть месяцев.

Для граждан Украины, призванных на военную службу, устанавливаются следующие сроки военной службы:

для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву – до 18 месяцев;

для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период – до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;

для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, – на сроки, определенные решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Срок службы во время военного положения

Для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, служба продолжается сверх установленных сроков:

в период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения (наступление военного времени) – до сроков, определенных решением президента Украины, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

с момента введения военного положения (наступление военного времени) – до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности.

Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, действие контракта продолжается сверх установленных сроков:

с момента объявления мобилизации – в течение срока ее проведения, определяемого решением президента Украины, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

с момента введения военного положения – до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности.

Кстати, не все проходят службу на фронте. Есть и те, кто может остаться на месте регистрации. Но для этого нужно входить в одну из категорий.

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