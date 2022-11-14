Повестка – это письменный документ, который выдается на имя конкретного военнообязанного. Какие правила вручения повестки и при каких условиях ее можно не принимать – подробнее расскажет 24 канал.

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Где могут вручить повестку

Вручить повестку могут в любом месте – в парке, рабочем месте, на блокпосту.

Обратите внимание! Вручить повестку может только сотрудник военкомата, уполномоченные лица органов местного самоуправления, а также руководители предприятий, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управители многоквартирных домов.

Что угрожает, если не явиться в военкомат

В таком случае предполагается административная ответственность по статье о нарушении обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации. За это грозит штраф в размере 3400 гривен.

Можно ли отказаться от повестки

Чтобы отказаться от повестки, военнообязанный должен иметь уважительные причины. Например:

если в документе указаны неправильные данные получателя,

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

нет печати военкомата/подписи военного комиссара.

В таком случае сотрудник военкомата должен составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей.

Какой должна быть повестка

Относительно внешнего вида повестки это небольшой документ. В нем должно быть:

ваша фамилия, имя и отчество наверху;

предписание, в котором говорится о необходимости явиться в определенном ТЦК;

подпись военного комиссара с печатью;

ваша подпись, которую вы оставляете внизу, если повестка заполнена правильно и у вас нет возражений.

Какие виды повесток

Существует 4 вида повесток:

повестка, чтобы явиться в военкомат для уточнения учетных данных военнообязанного;

повестка на прохождение медицинского осмотра при военкомате;

повестка-призыв на срочную военную службу;

повестка на прибытие на призывной участок.

Напомним, что не все проходят службу на фронте. Есть и те, кто может остаться по месту регистрации. Но для этого нужно входить в одну из категорий, о которых мы расскажем дальше.

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