Повестка – это письменный документ, который выдается на имя конкретного военнообязанного. Какие правила вручения повестки и при каких условиях ее можно не принимать – подробнее расскажет 24 канал.
Важно Что делать после получения повестки: главные шаги
Где могут вручить повестку
Вручить повестку могут в любом месте – в парке, рабочем месте, на блокпосту.
Что угрожает, если не явиться в военкомат
В таком случае предполагается административная ответственность по статье о нарушении обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации. За это грозит штраф в размере 3400 гривен.
Можно ли отказаться от повестки
Чтобы отказаться от повестки, военнообязанный должен иметь уважительные причины. Например:
- если в документе указаны неправильные данные получателя,
- повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;
- нет печати военкомата/подписи военного комиссара.
- В таком случае сотрудник военкомата должен составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей.
Какой должна быть повестка
Относительно внешнего вида повестки это небольшой документ. В нем должно быть:
- ваша фамилия, имя и отчество наверху;
- предписание, в котором говорится о необходимости явиться в определенном ТЦК;
- подпись военного комиссара с печатью;
- ваша подпись, которую вы оставляете внизу, если повестка заполнена правильно и у вас нет возражений.
Какие виды повесток
- повестка, чтобы явиться в военкомат для уточнения учетных данных военнообязанного;
- повестка на прохождение медицинского осмотра при военкомате;
- повестка-призыв на срочную военную службу;
- повестка на прибытие на призывной участок.
Напомним, что не все проходят службу на фронте. Есть и те, кто может остаться по месту регистрации. Но для этого нужно входить в одну из категорий, о которых мы расскажем дальше.
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