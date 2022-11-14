Повістка – це письмовий документ, який видається на ім’я конкретного військовозобов’язаного. Які є правила вручення повістки і за яких умов її можна не приймати – детальніше розповість 24 канал.
Важливо Що робити після отримання повістки: головні кроки
Де можуть вручити повістку
Вручити повістку можуть у будь-якому місці – у парку, на робочому місці, блокпосту.
Що загрожує, якщо не з’явитись до військкомату
У такому випадку передбачається адміністративна відповідальність за статтею про порушення оборони, мобілізаційної підготовки і мобілізації. За це загрожує штраф у розмірі 3 400 гривень.
Чи можна відмовитись від повістки
Щоб відмовитись від повістки, військовозобов’язаний повинен мати поважні причини. Наприклад:
- якщо у документі вказані неправильні дані отримувача,
- повістку вручає не уповноважена для цього особа;
- немає печатки військкомату/підпису військового комісара.
- У такому випадку співробітник військкомату має скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків.
Якою має бути повістка
Щодо зовнішнього вигляду повістки – це невеликий документ. У ньому має бути:
- ваше прізвище, ім'я та по батькові вгорі;
- припис, у якому йдеться про необхідність з'явитися у певному ТЦК;
- підпис військового комісара з печаткою;
- ваш підпис, який ви залишаєте внизу, якщо повістка заповнена правильно й у вас не має заперечень.
Які є види повісток
- повістка, щоб з’явитися у військкомат для уточнення облікових даних військовозобов'язаного;
- повістка на проходження медичного огляду при військкоматі;
- повістка-призов на строкову військову службу;
- повістка на прибуття на призовну дільницю.
Нагадаємо, що не всі проходять службу на фронті. Є й ті, хто може залишитися на місці реєстрації. Але для цього потрібно входити до однієї з категорій, про які ми розповімо далі.
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