Из них 187 военнослужащих вс рф, 332 военнослужащих так называемых 1-го и 2-го "армейских корпусов" псевдореспублик, а так же 24 – "не идентифицированной принадлежности" (скорее всего, из состава ЧВК или же схожих с ними формирований).

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Что в моргах

Кроме того, в этот же период в морги Донецка и Луганска поступило 121 тело погибших российских военнослужащих. Подчеркиваю: это всего за 10 дней и всего с 1 – 2-х операционных направлений…

Здесь не учтены потери росгвардии, погранслужбы фсб рф и прочих "вспомогательных" формирований, проходящих по другим ведомствам... Кроме того, эти цифры не учитывают пленных и "пропавших без вести..."

Однако, этот порядок цифр вполне позволяет составить себе картину о приблизительных среднесуточных потерях противника на Донецком и Луганском направлениях.

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Кто не учтен в данных

Кроме того, это цифры не учитывают расеянских военнослужащих, доставленных в разнообразные "промежуточные" и "эвакуационные" госпитали, находящиеся в том же районе, однако не в черте городов Донецк и Луганск…

С телами погибших – такая же ситуация (Донецк и Луганск – не единственные на этом направлении места, куда их эвакуируют). Потому, общие потери за эти 10 дней на этих направлениях могут быть значительно больше, причем на порядок...

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