З них 187 військовослужбовців зс рф, 332 військовослужбовців так званих 1-го і 2-го "армійських корпусів" псевдореспублік, а також 24 – "не ідентифікованої приналежності" (швидше за все, зі складу ПВК або схожих на них формувань).

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Що в моргах

Крім того, у цей же період до моргів Донецька та Луганська надійшло 121 тіло загиблих російських військовослужбовців. Наголошую: це лише за 10 днів і лише з 1 – 2-х операційних напрямків.

Тут не враховані втрати росгвардії, прикордонної служби фсб росії та інших "допоміжних" формувань, що проходять за іншими відомствами... Крім того, ці цифри не враховують полонених і "зниклих безвісти..."

Однак цей порядок цифр цілком дозволяє скласти собі картину про приблизні середньодобові втрати противника на Донецькому та Луганському напрямках.

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Хто не врахований у даних

Крім того, ці цифри не враховують росіянських військовослужбовців, доставлених у різноманітні "проміжні" та "евакуаційні" госпіталі, що розташовані в тому ж районі, проте не в межах міст Донецьк та Луганськ.

З тілами загиблих – така сама ситуація (Донецьк та Луганськ – не єдині на цьому напрямі місця, куди їх евакуювали). Тому загальні втрати за ці 10 днів на цих напрямках можуть бути значно більшими, причому на порядок...

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