Соль необходима всем, в том числе и тем кто худеет, но только в определенных количествах. Иначе она перестает быть другом и превращается во врага.

Избыток соли вреден. Чипсы, сушеная рыба, копченые сыры, колбасы, сосиски, соленое печенье и много других готовых продуктов содержат много соли. ⁣⁣

Читайте Идеальная фигура: чего не должно быть у вас на завтрак

Привычка добавлять соль в блюда может легко привести к проблемам со здоровьем. ⁣⁣⠀

Избыток поваренной соли увеличивает нагрузку на сердце, почки и печень, задерживает воду в тканях, что приводит к повышению артериального давления. Задержка жидкости увеличивает вес, а от этого ухудшается настроение.

Еще соль способствует перееданию, она один из лучших усилителей вкуса. Соленая пища пробуждает аппетит, поэтому люди в среднем съедают больше соленой пищи, чем несоленой.⁣⁣⠀

Сколько соли можно употреблять В день допустимо потреблять не более 10 – 12 грамм соли. Половину – с готовыми продуктами питания, половину – 5 – 6 грамм (чайная ложка) соли использовать на досаливание.⁣⁣⠀

Важно ТОП-7 перекусов к кофе и чаю в холодное время года

Как съесть меньше соли?

Добавляйте соль в конце приготовления, а еще лучше – уже в готовое блюдо на тарелке. Кладите меньше соли, чем предусмотрено в рецепте. ⁣⁣⠀

Чтобы добавить вкуса, используйте натуральные специи. Это позволит снизить количество соли при приготовлении пищи.⁣⁣⠀

Если "перебрали" с соленой пищей, постарайтесь восстановить баланс, употребляя больше овощей и фруктов. Не забывайте про воду.⁣⁣⠀

Если вы не можете просчитать, сколько соли вы употребляете, отсыпьте 5 г соли в отдельную солонку и посмотрите, хватает ли ее вам на день.⁣⁣⠀

Внимательно изучайте этикетки готовых продуктов. Выбирайте продукты с пониженным содержанием соли или без соли.

Не злоупотребляйте готовыми покупными соусами. В них много не только соли, но и сахара.

Старайтесь как можно реже потреблять полуфабрикаты.

⁣⁣Иногда на этикетке указывается количество натрия. Чтобы узнать, сколько соли содержится в продукте, умножьте это значение на 2,5. ⁣Другими словами: чайная ложка, наполненная до краев, – это около 5 грамм соли и примерно 2 грамм натрия. ⁣⁣

Помните – 1 грамм соли "удерживает" в нашем организме как минимум 100 миллилитров воды.⁣⁣⠀