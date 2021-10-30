Соль необходима всем, в том числе и тем кто худеет, но только в определенных количествах. Иначе она перестает быть другом и превращается во врага.
Избыток соли вреден. Чипсы, сушеная рыба, копченые сыры, колбасы, сосиски, соленое печенье и много других готовых продуктов содержат много соли.
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Привычка добавлять соль в блюда может легко привести к проблемам со здоровьем. ⠀
Еще соль способствует перееданию, она один из лучших усилителей вкуса. Соленая пища пробуждает аппетит, поэтому люди в среднем съедают больше соленой пищи, чем несоленой.⠀
Сколько соли можно употреблятьВ день допустимо потреблять не более 10 – 12 грамм соли. Половину – с готовыми продуктами питания, половину – 5 – 6 грамм (чайная ложка) соли использовать на досаливание.⠀
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Как съесть меньше соли?
- Добавляйте соль в конце приготовления, а еще лучше – уже в готовое блюдо на тарелке. Кладите меньше соли, чем предусмотрено в рецепте. ⠀
- Чтобы добавить вкуса, используйте натуральные специи. Это позволит снизить количество соли при приготовлении пищи.⠀
- Если "перебрали" с соленой пищей, постарайтесь восстановить баланс, употребляя больше овощей и фруктов. Не забывайте про воду.⠀
- Если вы не можете просчитать, сколько соли вы употребляете, отсыпьте 5 г соли в отдельную солонку и посмотрите, хватает ли ее вам на день.⠀
- Внимательно изучайте этикетки готовых продуктов. Выбирайте продукты с пониженным содержанием соли или без соли.
- Не злоупотребляйте готовыми покупными соусами. В них много не только соли, но и сахара.
- Старайтесь как можно реже потреблять полуфабрикаты.
Иногда на этикетке указывается количество натрия. Чтобы узнать, сколько соли содержится в продукте, умножьте это значение на 2,5. Другими словами: чайная ложка, наполненная до краев, – это около 5 грамм соли и примерно 2 грамм натрия.
Помните – 1 грамм соли "удерживает" в нашем организме как минимум 100 миллилитров воды.⠀