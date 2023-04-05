На полках супермаркетов можно найти варианты пасхальных вкусностей на любой вкус и кошелек. 24 Канал выяснил, что предлагают производители в этом году и какие цены на пояса в магазинах.

Важно Пасхальная корзина в этом году будет не всем по карману: как изменились цены

В супермаркетах столицы еще не слишком много куличей. Вероятно, больше их появится накануне Пасхи. Поскольку обычно люди покупают пояса в последнюю неделю.

Сколько стоит кулич в магазинах

В сети "Сільпо" можно найти варианты ремней до 100 гривен. К примеру, стандартный пасхальный кекс стоит 69 гривен. Кулич в картонной коробочке под названием "Красная калина" обойдется в 139 гривен. Вишневый кекс с цукатами – 129.

Среди более дорогих вариантов – Панеттон. Цена этих зарубежных кексов составляет 260 гривен.

Пасхи в "Сильпо" в Киеве / Фото 24 Канала:

Во Львове в "Сільпо" цены почти такие же, как в Киеве. Кексы среднего размера будут стоить 100 – 150 гривен. Стоимость Панеттона будет превышать 230 гривен.

Цены на пояса во Львове / Фото 24 Канала:

В "Вацкой" полукилограммовые куличи с апельсиновыми цукатами будут стоить 130 гривен за штуку. В "Новуси" небольшой пасхальный кекс предлагают за 64 и 93 гривны.

Цены в пекарнях

В заведениях и пекарнях цены на пояса выше, чем в супермаркетах. Однако, вероятно, потому, что там используют более дорогие и качественные продукты. Промышленные производители часто экономят и добавляют яичный и белковый порошок вместо яиц, сухое молоко, красители, маргарин или спред вместо сливочного масла.

В пекарнях Milk Bar цены на пояса колеблются от 480 до 690. Есть классические варианты, а есть с приложениями. Например, кокосовая пасха.

Пасхи в Milk Bar / Скриншот с сайта

Biscotti продает средний кулич за 95 гривен. Также праздничную выпечку модно приобрести под заказ у домашних кондитеров. В частности, таких объявлений много на ОЛХ.



Пасхи на заказ / Скриншот с сайта

Пасхальная корзина подорожала

Ученые Института аграрной экономики подсчитали, что в 2023 году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся на семью из четырех человек около 1 208,78 гривны.

Это на 24,4% дороже, чем в прошлом, когда такой же набор продуктов стоил 972 гривны. Высшие цены объясняют существенными денежными и материальными потерями экономики и украинских семей, сокращением производства и удорожанием энергоносителей,