На полицях супермаркетів можна знайти варіанти великодніх смаколиків на будь-який смак та гаманець. 24 Канал з'ясував, що пропонують виробники цьогоріч, та які ціни на паски в магазинах.

Важливо Великодній кошик цього року буде не всім по кишені: як змінилися ціни

У супермаркетах столиці ще не надто багато пасочок. Ймовірно, більше їх з'явиться напередодні самого Великодня. Оскільки зазвичай люди купують паски в останній тиждень.

Скільки коштує паска в магазинах

У мережі "Сільпо" можна знайти варіанти пасок до 100 гривень. Наприклад, стандартний пасхальний кекс коштує 69 гривень. Паска у картонній коробочці під назвою "Червона калина" коштуватиме 139 гривень. Вишневий кекс з цукатами – 129.

Серед дорожчих варіантів – Панеттоне. Ціна цих закордонних кексів сягає 260 гривень.

Паски у "Сільпо" в Києві / Фото 24 Каналу:

У Львові в "Сільпо" ціни майже такі ж, як у Києві. Кекси середнього розміру коштуватимуть 100 – 150 гривень. Вартість Панеттоне перевищуватиме 230 гривень.

Ціни на паски у Львові / Фото 24 Каналу:

У "Ваццаку" півкілограмові паски з апельсиновими цукатами коштуватимуть 130 гривень за штуку. У "Новусі" невеличкий пасхальний кекс пропонують за 64 та 93 гривні.

Ціни у пекарнях

У закладах та пекарнях ціни на паски вищі, ніж в супермаркетах. Однак, ймовірно, тому, що там використовують дорожчі та якісні продукти. Промислові виробники часто економлять та додають яєчний і білковий порошок замість яєць, сухе молоко, барвники, маргарин або спред замість масла.

У пекарнях Milk Bar ціни на паски коливаються від 480 до 690. Є класичні варіанти, а є з додатками. Наприклад, кокосова паска.

Паски у Milk Bar / Скриншот з сайту

Biscotti продає середню паску за 95 гривень. Також святкову випічку модна придбати на замовлення у домашніх кондитерів. Зокрема, таких оголошень багато на ОЛХ.



Паски на замовлення / Скриншот з сайту

Великодній кошик подорожчав

Науковці Інституту аграрної економіки підрахували, що у 2023 році традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 1 208,78 гривні.

Це на 24,4% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 972 гривні. Вищі ціни пояснюють суттєвими грошовими та матеріальними втратами економіки та українських сімей, скороченням виробництва та здорожчанням енергоносіїв,