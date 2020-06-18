Проведение всеукраинского референдума может стоить ориентировочно 12 миллиардов гривен. Именно такова стоимость одного процесса выборов, близких по структуре к референдуму. Раньше называли цифру 2 миллиарда гривен, а это в 6 раз меньше.

Скільки коштуватиме українцям Всеукраїнський референдум: пояснення Стефанчука

Про вартість проведення всеукраїнського референдуму розповів під час брифінгу перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, скільки точно це коштуватиме, наразі сказати не можна. Про це повідомляє 24 канал.

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Але ми знаємо, що середня вартість одного процесу виборів, які за структурою своєю є близькими до референдуму, становить орієнтовно 12 мільярдів гривень. І ми повинні розуміти, що будь-який референдум не є такою дешевою задачею,

– зазначив керівник парламенту.

Він зауважив, формуючи питання на референдумі та визначаючи їхню важливість, також потрібно взяти до у вагу, чи є готовою Україна витрати такі кошти на з'ясування якогось питання.

Щодо питання, чи переглядатимуть бюджет у разі ухвалення закону про референдум, перший віцеспікер уточнив, що це визначатиме Міністерство фінансів. Відповідний законопроєкт відомство має подати до Ради.

Стефанчук зауважив, що питання бюджетування будь-якого процесу, звичайно, повинно плануватись, але реалізовуватись лише після того, коли буде правова підстава.

"Я думаю, що після того, як ухвалять закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", безперечно, повинно Міністерство фінансів прорахувати вартість одного референдуму і внести законопроєкт про закладення в бюджет України коштів на орієнтовну кількість", – пояснив він.

Парламентар додав, після того, як буде інформація про приблизну кількість референдумів у рік, їхню сумарну вартість мають закласти у бюджет.

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