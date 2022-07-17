Но "туфта" – это оценочное, эмоциональное суждение. Давайте, как на Привозе, приценимся к цифрам (все они в открытом доступе, желающим проверить — Гугл в помощь). Заодно получим представление о размерах и, соответственно, значимости для нас военной помощи Запада.

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Сколько тратит на войну Украина

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Итак, Украина тратит на войну около 1 миллиарда долларов в месяц. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать.

Военный бюджет Украины на этот год – 12 миллиардов долларов. То есть, наши затраты – ровно столько, сколько планировалось. Тратили бы больше, но денег просто нет, потому что из-за войны поступления в украинский бюджет упали катастрофически.

США помогают нам вооружением, боеприпасами и прочим на 2,5 миллиарда долларов в месяц – эта цифра пока стабильна, как популярность комиксов "Марвел". Остальные наши союзники добавляют еще 1,5 миллиарда долларов. Совокупно Украина ежемесячно тратит на войну около 5 миллиардов долларов.

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Сколько путину обходится война в Украине

В то же время россия в начале вторжения вбухивала до 2 миллиардов долларов в день. В день, не в месяц! Сейчас эта цифра упала до 1 миллиарда в день.

Но это, увы, не потому, что рф испытает трудности с оплатой своей агрессии в результате санкций. Против нас не стало меньше оружия и всего того, чем недоимперия пытается уничтожить Украину и как можно больше ее граждан. Просто сейчас рашисты вынуждены использовать старую военную технику, а она существенно дешевле.

В месяц затраты рашистов получаются примерно 30 миллиардов долларов. В шесть раз больше, чем затраты Украины вместе с союзниками! Вот откуда "огненный вал" из снарядов, мин, ракет, которым рашисты заваливают позиции ВСУ и наши города. Вот наглядное подтверждение героизма наших воинов, успешно сражающихся против многократно превосходящего по вооружению и ресурсам агрессора.

Военный бюджет рф на этот год составляет 193 миллиарда долларов в год, соответственно, около 16 миллиардов долларов в месяц. То есть, кремль сжигает в войне почти вдвое больше, чем предусмотрено даже его раздутыми милитаристскими планами.

Иллюстрация из фейсбука Александра Кочеткова

Сколько тратит НАТО

Суммарный годовой военный бюджет стран, входящих в НАТО – 1 триллион долларов, это – 83 миллиарда долларов в месяц. Чтобы сравняться с затратами рф и чтобы у дерьмовещателей кремля появились хотя бы такие основания утверждать, что они воюют с НАТО, помощь от этого блока Украине должна составлять чуть меньше 40% от его совокупных военных ассигнований. А на сегодня она – лишь 6%. Вот такие реалии.

Еще и не начинали, говоришь? Ну-ну… У рашистов скоро штаны от натуги лопнут. Не по швам, а поперек. И все представляют, какой перелом на фронтах произойдет, если помощь Украине увеличится хотя бы вдвое – мизер для НАТО и даже для отдельно США.

Но пока нам приходится побеждать не числом, а умением и волей.

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