По словам главы Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергея Дяченко, в лучшие времена для экономики Украины нормальным запасом для вхождения в отопительный период считались 4 миллиона тонн угля. У депрессивных нулевых в два раза меньше – 2 миллиона тонн.

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К началу сентября, как сообщили в правительстве, Украина накопила 1,89 миллиона тонн угля, что ввиду сложных условий является неплохим показателем. Среди таких трудных условий Сергей Дяченко назвал:

Так что нынешние запасы угля позволяют с оптимизмом смотреть на вхождение в отопительный сезон. Он, как отметил эксперт, возможно, один из лучших с 2014 года.

Своим мнением о запасах угля поделился и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко .

1,89 миллиона тонн угля – это хороший показатель. Достаточно ли? Многое будет зависеть от того, заработает ли в полном объеме украинская энергетическая система Запорожской АЭС. Если нет – придется больше сжигать угли. И, соответственно, больше его иметь на складах ТЭС и ТЭЦ,

– отметил Владимир Омельченко.

Поэтому он убежден, что угля нужно больше, где-то 2,5-3 миллиона тонн, а также это вполне подъемные цифры.

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Поставка угля в Украине

По словам Сергея Дьяченко, кроме минимально необходимого запаса угля, должно быть обеспечено дополнительное поступление угля, ведь речь идет больше о страховом запасе.

Нам очень помогает Австралия, которая периодически подвозит уголь и обещает продолжать это делать.

– добавил Сергей Дяченко.

Так, в начале марта Австралия пообещала безвозмездно предоставить Украине минимум 70 тысяч тонн угля, и по состоянию на 9 августа первые 39 вагонов с ним прибыли на украинские ТЭС.

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