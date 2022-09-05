За словами голови Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергія Дяченка, у кращі часи для економіки України нормальним запасом для входження в опалювальний період вважалися 4 мільйони тонн вугілля. У депресивних нульових у два рази менше – 2 мільйони тонн.

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Яка ситуація з запасами вугілля сьогодні

На початок вересня, як повідомили в уряді, Україна накопичила 1,89 мільйона тонн вугілля, що, зважаючи на складні умови, є непоганим показником. Серед таких важких умов Сергій Дяченко назвав:

значні тимчасово окуповані території;

ТЕС на тимчасово окупованих територіях, які не працюють, зокрема Запорізька теплоелектростанція.