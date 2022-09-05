За словами голови Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергія Дяченка, у кращі часи для економіки України нормальним запасом для входження в опалювальний період вважалися 4 мільйони тонн вугілля. У депресивних нульових у два рази менше – 2 мільйони тонн.
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Яка ситуація з запасами вугілля сьогодні
На початок вересня, як повідомили в уряді, Україна накопичила 1,89 мільйона тонн вугілля, що, зважаючи на складні умови, є непоганим показником. Серед таких важких умов Сергій Дяченко назвав:
- значні тимчасово окуповані території;
- ТЕС на тимчасово окупованих територіях, які не працюють, зокрема Запорізька теплоелектростанція.
Тож теперішні запаси вугілля дозволяють з оптимізмом дивитись на входження в опалювальний сезон. Він, як зазначив експерт, можливо, один з найкращих від 2014-го року.
Своєю думкою щодо запасів вугілля поділився й директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
1,89 мільйона тонн вугілля – це добрий показник. Чи достатньо? Багато чого залежатиме від того, чи запрацює в повному обсязі на українську енергетичну систему Запорізька АЕС. Якщо ні – доведеться більше спалювати вугілля. Й, відповідно, більше його мати на складах ТЕС і ТЕЦ,
– зазначив Володимир Омельченко.
Тому він переконаний, що вугілля потрібно більше, десь 2,5–3 мільйони тонн, а також, що це цілком підйомні цифри.
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Постачання вугілля Україні
За словами Сергія Дяченка, окрім мінімально необхідного запасу вугілля, повинно бути забезпечене додаткове надходження вугілля, адже йдеться більше про страховий запас.
Нам дуже допомагає Австралія, яка періодично підвозить вугілля й обіцяє продовжувати це робити,
– додав Сергій Дяченко.
Так, на початку березня Австралія пообіцяла безоплатно надати Україні щонайменше 70 тисяч тонн вугілля, і станом на 9 серпня перші 39 вагонів з ним прибули на українські ТЕС.
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