По данным Госпогранслужбы, за время полномасштабного вторжения более 8 000 уклонян пытались уехать из Украины. Значительная часть из них избрала для этого совершенно незаконные способы.
Обратите внимание Резников объяснил, будут ли пересматривать решения о выезде мужчин за границу во время войны
Неутешительная статистика от ГНСУ
По данным Госпогранслужбы, с начала полномасштабного вторжения около 5 600 уклонян пытались попасть за границу совершенно незаконным способом за пределами пунктов пропуска.
Кроме того, зафиксировано 245 попыток дать взятку пограничникам за пропуск за границу. Зальная сумма предложенных взяток – 3,8 миллиона гривен.
Почему мужчинам не разрешат выезд за границу
Министр обороны Алексей Резников объяснил, что как бы нам ни хотелось этого признавать, но у нас есть потери на войне. Это как безвозвратные потери, так и санитарные, когда раненые военные не могут вернуться на службу. Поэтому у Генштаба должны быть возможности пополнения резервов.
Поэтому, как отметил министр, большинство мужчин должны быть готовы воевать. Резников подчеркнул, что именно воевать, а не быть готовыми к призыву.
В то же время Минобороны и МВД уже наработали законопроект о разрешении на выезд за границу студентам украинских и иностранных вузов. Резников подчеркнул, что такой шаг вполне логичен, ведь студенты освобождены от призыва и могут воевать только как добровольцы.
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