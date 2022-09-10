По данным Госпогранслужбы, за время полномасштабного вторжения более 8 000 уклонян пытались уехать из Украины. Значительная часть из них избрала для этого совершенно незаконные способы.

Обратите внимание Резников объяснил, будут ли пересматривать решения о выезде мужчин за границу во время войны

Неутешительная статистика от ГНСУ

По данным Госпогранслужбы, с начала полномасштабного вторжения около 5 600 уклонян пытались попасть за границу совершенно незаконным способом за пределами пунктов пропуска.

Кроме того, зафиксировано 245 попыток дать взятку пограничникам за пропуск за границу. Зальная сумма предложенных взяток – 3,8 миллиона гривен.

Важно! Через полномасштабное вторжение в Украину действуют режим военного положения и мобилизации. В августе Верховная Рада по представлению президента продлила их действие еще на 90 дней – до 21 ноября 2022 года.

Почему мужчинам не разрешат выезд за границу

Министр обороны Алексей Резников объяснил, что как бы нам ни хотелось этого признавать, но у нас есть потери на войне. Это как безвозвратные потери, так и санитарные, когда раненые военные не могут вернуться на службу. Поэтому у Генштаба должны быть возможности пополнения резервов.

Поэтому, как отметил министр, большинство мужчин должны быть готовы воевать. Резников подчеркнул, что именно воевать, а не быть готовыми к призыву.

В то же время Минобороны и МВД уже наработали законопроект о разрешении на выезд за границу студентам украинских и иностранных вузов. Резников подчеркнул, что такой шаг вполне логичен, ведь студенты освобождены от призыва и могут воевать только как добровольцы.

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