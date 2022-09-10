За даними Держприкордонслужби, за час повномасштабного вторгнення понад 8 000 ухилянтів намагалися виїхати з України. Значна частина з них обрала для цього абсолютно незаконні способи.

Зверніть увагу Резніков пояснив, чи переглядатимуть рішення щодо виїзду чоловіків за кордон під час війни

Невтішна статистика від ДПСУ

За даними Держприкордонслужби, від початку повномасштабного вторгнення близько 5 600 ухилянтів намагалися потрапити за кордон абсолютно незаконним способом поза межами пунктів пропуску.

Крім того, зафіксовано 245 спроб дати хабар прикордонникам за пропуск за кордон. Зальна сума запропонованих хабарів – 3,8 мільйона гривень.

Важливо! Через повномасштабне вторгнення в Україні діють режим воєнного стану та мобілізації. У серпні Верховна Рада за поданням президента продовжила їхню дію ще на 90 днів – до 21 листопада 2022 року.

Чому чоловікам не дозволятимуть виїзд за кордон

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що як би нам не хотілося цього визнавати, але в нас є втрати на війні. Це як і безповоротні втрати, так і санітарні, коли поранені військові не можуть повернутися на службу. Тому в Генштабу мають бути можливості для поповнення резервів.

Тому, як зазначив міністр, більшість чоловіків повинні бути готовими воювати. Резніков підкреслив, що саме воювати, а не бути готовими до призову.

Водночас Міноборони та МВС уже напрацювали законопроєкт про дозвіл на виїзд за кордон студентам українських та іноземних вишів. Резніков підкреслив, що такий крок є цілком логічним, адже студенти звільнені від призову й можуть воювати лише як добровольці.

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