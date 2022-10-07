Об этом 24 каналу сказал народный депутат Ярослав Железняк. Он заверил, что денег в этом и в следующем году Украине хватит, международные партнеры дают средства.
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Сколько денег Украина тратит на войну
Но, по его словам, есть одно "но" – эти деньги мы не можем использовать на военные нужды.
В среднем на войну мы тратим около 130 миллиардов гривен, это огромная сумма, мы в мирное время тратили столько на все. К тому же зарабатываем мы примерно 100 миллиардов. Именно поэтому каждый месяц Нацбанк Украины по факту печатает 30 миллиардов гривен,
– заявил Железняк.
Как это влияет на курс доллара
Депутат объяснил, что именно в этом заключается конфликт между НБУ и Минфином, потому что, когда первый печатает гривны, в Украине растет курс гривны. "Дальше идут сложные конструкции макроэкономической стабильности", – добавил он.
Железняк подчеркнул, что Нацбанк сейчас "сидит на 5 стульях", которые касаются:
- курса гривны,
- бюджета,
- международных партнеров,
- инфляции,
- золотовалютных резервов и банковской системы.
Железняк рассказал, сколько Украина тратит на войну: видео
"И если вероятный новый глава НБУ Андрей Пышный будет хотя бы так же балансировать на этих стульях, то пусть бы у него все сложилось", – ответил он.
Депутат подчеркнул, что именно команда НБУ стабилизировала экономику в первый день войны. "У нас все работало, люди могли купить продукты и т.д. И это огромная заслуга. Таких случаев в мире было мало", – добавил он.
Каким будет курс доллара в течение недели
- К слову, основательница и CEO izibank Анна Тигипко утверждает, что на курс влияет ряд факторов, в том числе и психологических, поэтому трудно спрогнозировать каким будет курс. "Пока НБУ уверяет, что не собирается пересматривать курс, продолжает подкрепление наличными и борьбу с черным рынком. Поэтому колебания могут быть, а вот будут ли пересматривать курс, не уверена", – добавила она.
- Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара на этой неделе может находиться в коридоре 41,2 – 42,2 гривны за доллар, но при более или менее равном информационном поле. По ее мнению, какие-либо серьезные общие изменения могут вызвать большие колебания.
- "Дополнительным фактором поддержки гривны должно стать и увеличение лимита на покупку безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите от 50 тысяч до 100 тысяч гривен", – говорит она.