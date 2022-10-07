Про це 24 каналу сказав народний депутат Ярослав Железняк. Він запевнив, що грошей в цьому та наступному році Україні точно вистачить, міжнародні партнери дають кошти.

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Скільки грошей Україна витрачає на війну

Але, за його словами, є одне "але" – ці гроші ми не можемо використовувати на військові потреби.

В середньому на війну ми витрачаємо близько 130 мільярдів гривень, це величезна сума, ми в мирний час витрачали стільки на все. До того ж, заробляємо ми приблизно 100 мільярдів. Саме тому кожного місяця Нацбанку України по факту друкує 30 мільярдів гривень,

– заявив Железняк.

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Депутат пояснив, що саме у цьому полягає конфлікт між НБУ та Мінфіном, бо коли перший друкує гривні, в Україні зростає курс гривні. "Далі йдуть складні конструкції макроекономічної стабільності", – додав він.

Железняк наголосив, що Нацбанк зараз "сидить на 5 стільцях", які стосуються:

курсу гривні,

бюджету,

міжнародних партнерів,

інфляції,

золотовалютних резервів та стабільності банківської системи.

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"І якщо ймовірний новий голова НБУ Андрій Пишний буде хоча б так само балансувати на цих стільцях, то хай би в нього все склалося", – відповів він.

Депутат наголосив, що саме команда НБУ стабілізувала економіку в перший день війни. "В нас все працювало, люди могли купити продукти тощо. І це величезна заслуга. Таких випадків у світі було мало", – додав він.

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