Про це 24 каналу сказав народний депутат Ярослав Железняк. Він запевнив, що грошей в цьому та наступному році Україні точно вистачить, міжнародні партнери дають кошти.
До теми Курс долара різко змінився: за скільки продають валюту обмінники та чорний ринок
Скільки грошей Україна витрачає на війну
Але, за його словами, є одне "але" – ці гроші ми не можемо використовувати на військові потреби.
В середньому на війну ми витрачаємо близько 130 мільярдів гривень, це величезна сума, ми в мирний час витрачали стільки на все. До того ж, заробляємо ми приблизно 100 мільярдів. Саме тому кожного місяця Нацбанку України по факту друкує 30 мільярдів гривень,
– заявив Железняк.
Як це впливає на курс долара
Депутат пояснив, що саме у цьому полягає конфлікт між НБУ та Мінфіном, бо коли перший друкує гривні, в Україні зростає курс гривні. "Далі йдуть складні конструкції макроекономічної стабільності", – додав він.
Железняк наголосив, що Нацбанк зараз "сидить на 5 стільцях", які стосуються:
- курсу гривні,
- бюджету,
- міжнародних партнерів,
- інфляції,
- золотовалютних резервів та стабільності банківської системи.
Железняк розповів, скільки Україна витрачає на війну: відео
"І якщо ймовірний новий голова НБУ Андрій Пишний буде хоча б так само балансувати на цих стільцях, то хай би в нього все склалося", – відповів він.
Депутат наголосив, що саме команда НБУ стабілізувала економіку в перший день війни. "В нас все працювало, люди могли купити продукти тощо. І це величезна заслуга. Таких випадків у світі було мало", – додав він.
Яким буде курс долару протягом тижня
- До слова, засновниця та CEO izibank Анна Тігіпко стверджує, що на курс впливає низка факторі, у тому числі й психологічних, тому важко спрогнозувати яким буде курс. "Наразі НБУ запевняє, що не збирається переглядати курс, продовжує підкріплення готівкою та боротьбу з чорним ринком. Тому коливання можуть бути, а от чи переглядатимуть курс, не впевнена", – додала вона.
- Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько прогнозує, що курс долара цього тижня може знаходитись в коридорі 41,2 – 42,2 гривні за долар, але за умови більш-менш рівного інформаційного поля. На її думку, будь-які серйозні загальні зміни можуть викликати більші коливання.
- "Додатковим фактором підтримки гривні має стати й збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті з 50 тисяч до 100 тисяч гривень", – каже вона.