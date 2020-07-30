Ни для кого не секрет, что в Украине политические партии финансируются из государственного бюджета. Это частично гарантирует прозрачность и отчетность перед налогоплательщиками – куда пошли средства политсил. Впрочем далеко не всем украинцам нравится такой подход.

Где же должны брать финансы политические силы Украины на свое функционирование и сколько украинцев готовы деньгами их поддержать – об этом говорится в социологическом исследовании Центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива".

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Сколько украинцев могут присоединиться к финансированию партий

Лишь 12% украинцев готовы лично выделять деньги на финансирование политической партии. Однако при условии, если будут уверены, что эта политсила будет их защищать.

В то же время 83% опрошенных – против такой идеи.

5% участников исследования выбрали вариант "трудно сказать".

83% украинцев не готовы финансово поддержать политические партии / Скриншот с видео

Должно ли государство финансировать партии

75% украинцев считают, что государство не должно финансировать политические партии из государственного бюджета;

впрочем 15% одобрительно относятся к такому источнику финансирования;

Кто должен финансировать партии

54% опрошенных ответили, что лидеры партий должны материально обеспечивать политические партии;

40% украинцев разделяют мнение, что деньги на партию должны давать ее рядовые члены;

31% – треть говорит, что приобщаться к финансированию должны сторонники партий;

23% считают, что партию должны финансировать бизнесмены;

11% все же думают, что деньги на финансирование партий должно выделять государство.

31% считает, что сторонники политических партий должны приобщиться к финансированию / Скриншот с видео