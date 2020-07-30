Ні для кого не секрет, що в Україні політичні партії фінансуються з державного бюджету. Це частково гарантує прозорість і звітність перед платниками податків – куди пішли кошти політсил. Втім далеко не всім українцям подобається такий підхід.

Де ж повинні брати фінанси політичні сили України на своє функціонування та скільки українців готові грошима їх підтримати – про це йдеться у соціологічному дослідженні Центра Разумкова спільно з фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва".

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Скільки українців можуть долучитися до фінансування партій

Лише 12% українців готові особисто виділяти гроші на фінансування політичної партії. Однак за умови, якщо будуть впевнені, що ця політсила їх захищатиме.

Водночас 83% опитаних – проти такої ідеї.

5% учасників дослідження обрали варіант "важко сказати".



83% українців не готові фінансово підтримати політичні партії / Скриншот з відео

Чи повинна держава фінансувати партії

75% українців вважають, що держава не має фінансувати політичні партії з державного бюджету;

втім 15% схвально ставляться до такого джерела фінансування;

Хто має фінансувати партії

54% опитаних відповіли, що лідери партій повинні матеріально забезпечувати політичні партії;

40% українців поділяють думку, що гроші на партію мають давати її рядові члени;

31% – третина каже, що долучатись до фінансування повинні прихильники партій;

23% вважають, що партію мають фінансувати бізнесмени;

11% все ж думають, що гроші на фінансування партій має виділяти держава.



31% вважає, що прихильники політичних партій мають долучитися до фінансування / Скриншот з відео