Согласно свежим результатам опроса, обязательное изучение русского языка в школах поддерживают меньше 10% украинцев.

Важно Русский не попал даже в топ-5 иностранных языков, знания которых украинцы считают необходимыми

По мнению опрошенных, дети и подростки должны изучать:

английский язык – за него проголосовали 86,4% респондентов;

немецкий – 19,4%;

французский – 14%;

русский – 9,5%.

Далее идут испанский, польский, португальский, китайский и арабский.



Какой иностранный язык должны обязательно изучать в школах / Фото Active Group

Интересно, что больше всего (96,6%) опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет считают, что именно английский должны изучать в школах. Зато за изучение русского проголосовали в основном люди 40 – 49 лет (12,1%). Меньше всего хотят, чтобы в украинских учебных заведениях преподавали русский, люди в возрасте 60+, таких 7%.

Зато за преподавание русского проголосовали большинство тех, кто живет в селе, а не в городе. Мнения по этому вопросу разделились у мужчин и женщин. Так, обязательное преподавание русского в школах поддерживают:

12,2% мужчин;

только 7,6% женщин.



Как разделились мнения украинцев в этом вопросе / Фото Active Group