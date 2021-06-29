Згідно зі свіжими результатами опитування, обов'язкове вивчення російської мови у школах підтримують менша за 10% українців.

Важливо Російська не потрапила навіть у топ-5 іноземних мов, знання яких українці вважають необхідними

На думку опитаних, діти та підлітки мають вивчати:

англійську мову – за неї проголосували 86,4% респондентів;

німецьку – 19,4%;

французьку – 14%;

російську – 9,5%.

Далі йдуть іспанська, польська, португальська, китайська та арабська.



Яку іноземну мову мають обов’язково вивчати у школах / Фото Active Group

Цікаво, що найбільше (96,6%) опитаних у віці від 18 до 29 років вважають, що саме англійську мають вивчати у школах. Натомість за вивчення російської проголосували переважно люди 40 – 49 років (12,1%). Найменше хочуть, аби в українських навчальних закладах викладали російську, люди віком 60+, таких 7%.

Натомість за викладання російської проголосували більшість тих, хто живе у селі, а не в місті. Думки щодо цього питання розділилися у чоловіків та жінок. Так, обов'язкове викладання російської у школах підтримують:

12,2% чоловіків;

лише 7,6% жінок.



Як розділилися думки українців у цьому питанні / Фото Active Group