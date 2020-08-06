В отпуске летом этого года успели побывать лишь 16% украинцев. Но это не значит, что в августе все пляжи и курорты будут заполнены отдыхающими, потому что большинство украинцев вообще не запланировали себе отпуск в это коронавирусное лето.

Лишь 18% еще собираются в отпуск летом. В то же время, 66% не планируют и не были в отпуске. Об этом свидетельствуют данные свежего социологического опроса группы "Рейтинг".

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34% – именно столько украинцев уже отдохнули и еще планируют идти в отпуск.

Где же планирует или уже отдохнуло меньшинство:

Следовательно, среди тех, кто уже был в отпуске, или только планирует его, – 43% будут проводить его в своем населенном пункте.

Столько же – в другом регионе Украины.

Лишь 9% выезжали или планируют поехать заграницу.

Еще 4% выбрали другой вариант.

Не смог ответить на этот вопрос 1% респондентов.



Сколько украинцев планируют отпуск летом 2020-го / Скриншот из опроса

Тех, кто планирует отпуск относительно больше среди более молодых и более состоятельных.

Если брать по электоральным симпатиям, то больше всего желающих отдохнуть еще этим летом среди сторонников "Партии Шария" (53%). Далее идут избиратели "Слуги народа", среди них отдохнули или планируют отпуск 44% людей.



Кто из украинцев планирует отпуск летом 2020-го / Скриншот

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Обратите внимание! В опросе приняли участие украинцы в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка: 2000 респондентов. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Проводили исследование 5 августа.