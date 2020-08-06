Большинство украинцев не планируют идти в отпуск этим летом: результаты опроса
В отпуске летом этого года успели побывать лишь 16% украинцев. Но это не значит, что в августе все пляжи и курорты будут заполнены отдыхающими, потому что большинство украинцев вообще не запланировали себе отпуск в это коронавирусное лето.
Лишь 18% еще собираются в отпуск летом. В то же время, 66% не планируют и не были в отпуске. Об этом свидетельствуют данные свежего социологического опроса группы "Рейтинг".
Тем временем В Карпатах туристы образовали огромные пробки на дорогах: фото
34% – именно столько украинцев уже отдохнули и еще планируют идти в отпуск.
Где же планирует или уже отдохнуло меньшинство:
- Следовательно, среди тех, кто уже был в отпуске, или только планирует его, – 43% будут проводить его в своем населенном пункте.
- Столько же – в другом регионе Украины.
- Лишь 9% выезжали или планируют поехать заграницу.
- Еще 4% выбрали другой вариант.
- Не смог ответить на этот вопрос 1% респондентов.
Сколько украинцев планируют отпуск летом 2020-го / Скриншот из опроса
Тех, кто планирует отпуск относительно больше среди более молодых и более состоятельных.
Если брать по электоральным симпатиям, то больше всего желающих отдохнуть еще этим летом среди сторонников "Партии Шария" (53%). Далее идут избиратели "Слуги народа", среди них отдохнули или планируют отпуск 44% людей.
Кто из украинцев планирует отпуск летом 2020-го / Скриншот
К теме Где провести отпуск в Украине: лучшие курорты Черного и Азовского морей