Більшість українців не планують йти у відпустку цього літа: результати опитування
У відпустці влітку цього року встигли побувати лише 16% українців. Та це не означає, що у серпні усі пляжі та курорти кишітимуть відпочивальниками, бо більшість українців взагалі не запланували собі відпустку цього коронавірусного літа.
Лише 18% ще збираються у відпустку влітку. Водночас, 66% не планують та не були у відпустці. Про це свідчать дані свіжого соціологічного опитування групи "Рейтинг".
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34% – саме стільки українців вже відпочили та ще планують йти у відпустку.
Де ж планує чи вже відпочила меншість:
- Відтак, серед тих, хто вже був у відпустці, або тільки планує її, – 43% проводитимуть її у своєму населеному пункті.
- Стільки ж – в іншому регіоні України.
- Лише 9% виїжджали або планують поїхати закордон.
- Ще 4% обрали інший варіант
- Не зміг відповісти на це запитання 1% респондентів.
Скільки українців планують відпустку влітку 2020-го / Скриншот з опитування
Тих, хто планує відпустку відносно більше серед молодших і більш заможних.
Якщо брати за електоральними симпатіями, то найбільше охочих відпочити ще цього літа – серед прихильників "Партії Шарія" (53%). Далі йдуть виборці "Слуги народу", серед них відпочили або планують відпустку 44% людей.
Хто з українців планує відпустку влітку 2020-го / Скриншот
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