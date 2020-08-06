У відпустці влітку цього року встигли побувати лише 16% українців. Та це не означає, що у серпні усі пляжі та курорти кишітимуть відпочивальниками, бо більшість українців взагалі не запланували собі відпустку цього коронавірусного літа.

Лише 18% ще збираються у відпустку влітку. Водночас, 66% не планують та не були у відпустці. Про це свідчать дані свіжого соціологічного опитування групи "Рейтинг".

Тим часом У Карпатах туристи утворили величезні затори на дорогах: фото

34% – саме стільки українців вже відпочили та ще планують йти у відпустку.

Де ж планує чи вже відпочила меншість:

Відтак, серед тих, хто вже був у відпустці, або тільки планує її, – 43% проводитимуть її у своєму населеному пункті.

Стільки ж – в іншому регіоні України.

Лише 9% виїжджали або планують поїхати закордон.

Ще 4% обрали інший варіант

Не зміг відповісти на це запитання 1% респондентів.



Скільки українців планують відпустку влітку 2020-го / Скриншот з опитування

Тих, хто планує відпустку відносно більше серед молодших і більш заможних.

Якщо брати за електоральними симпатіями, то найбільше охочих відпочити ще цього літа – серед прихильників "Партії Шарія" (53%). Далі йдуть виборці "Слуги народу", серед них відпочили або планують відпустку 44% людей.



Хто з українців планує відпустку влітку 2020-го / Скриншот

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Зверніть увагу! В опитуванні взяли участь українці віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Проводили дослідження 5 серпня.