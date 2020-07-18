С июля оккупанты возобновили массовую паспортизацию украинцев на Донбассе. Наши граждане получают паспорта России в отделе по вопросам миграции МВД РФ по Ростовской области.

Заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук в ефірі "Свобода слова" розповіла, що уже близько 200 тисяч українців отримали російські паспорти.

Зверніть увагу Ким для Києва є українці, що отримали російські паспорти на окупованих територіях

Загалом за час війни найбільше виїхали на підконтрольну Україні територію жителі Луганської області. За попередніми підрахунками, таких громадян близько 400 тисяч.

Натомість з Криму українці не так активно переїжджали.

Російські паспорти на Донбасі: що відомо