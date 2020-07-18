Скільки українців отримали російські паспорти на Донбасі
З липня окупанти відновили масову паспортизацію українців на Донбасі. Наші громадяни отримають паспорти Росії у відділі з питань міграції МВС РФ у Ростовській області.
Заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук в ефірі "Свобода слова" розповіла, що уже близько 200 тисяч українців отримали російські паспорти.
Зверніть увагу Ким для Києва є українці, що отримали російські паспорти на окупованих територіях
Загалом за час війни найбільше виїхали на підконтрольну Україні територію жителі Луганської області. За попередніми підрахунками, таких громадян близько 400 тисяч.
Натомість з Криму українці не так активно переїжджали.
Російські паспорти на Донбасі: що відомо
- У 2019 році президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу та Криму.
- Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів на окупованих територіях.
- РНБО має списки всіх українських громадян, які отримали незаконні російські паспорти.
- Мешканці окупованого Донбасу, які отримали від Росії незаконні паспорти, голосували за поправки до конституції Росії.
- У 2020 Путін ще більше спростив отримання громадянства РФ.
- Тепер українці та білоруси можуть не здавати іспит з російської мови
- Українська держава не має претензій до більшості людей в Криму та на Донбасі, які отримали російські паспорти. Вони є заручниками і це їхній спосіб виживання