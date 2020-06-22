Сколько украинцев считают себя европейцами и воспользовались безвизом: результаты соцопроса
Более 57% украинцев относят себя к европейцам, а четверть граждан Украины воспользовались безвизовым режимом с ЕС в путешествиях.
Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного социологической компанией Active Group.
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Считают ли украинцы себя европейцами
Отвечая на вопрос "Считаете ли вы себя европейцем?", 43,4% респондентов сказали "да", 14,6% – "скорее да". Скорее не считают себя европейцами 13,6% украинцев, а точно не считают – 24,1%. Затруднились ответить на поставленный вопрос 4,3% опрошенных.
Сколько украинцев считают себя европейцами
Важность безвиза и использование его
Почти две трети (64,5%) опрошенных граждан Украины сказали, что для них является важным введение безвизового режима со странами Европейского Союза. При этом 72,3% не пользовались возможностью, которую предоставил безвиз для поездок в ЕС.
Среди тех, кто считает важным введение безвиза, 26,7% сказали, что это для них очень важно, а 38,8% – что скорее важно. Скорее не важен безвиз для 18,8% респондентов, а точно не важным для себя его назвали – 8,2%. Не определились с ответом 8,6% опрошенных.
Насколько важным для украинцев является введение безвиза со странами ЕС
Интересно, что, согласно результатам опроса, почти четверть украинцев (23,5%) пользовались возможностью, которую предоставил безвиз для поездок в ЕС, а 72,3% – не пользовались. 4,2% респондентов отказались отвечать за вопросы.
Сколько украинцев воспользовались безвизом