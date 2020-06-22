Более 57% украинцев относят себя к европейцам, а четверть граждан Украины воспользовались безвизовым режимом с ЕС в путешествиях.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного социологической компанией Active Group.

К слову Каждый третий украинец жалеет о распаде СССР

Считают ли украинцы себя европейцами

Отвечая на вопрос "Считаете ли вы себя европейцем?", 43,4% респондентов сказали "да", 14,6% – "скорее да". Скорее не считают себя европейцами 13,6% украинцев, а точно не считают – 24,1%. Затруднились ответить на поставленный вопрос 4,3% опрошенных.

Сколько украинцев считают себя европейцами

Важность безвиза и использование его

Почти две трети (64,5%) опрошенных граждан Украины сказали, что для них является важным введение безвизового режима со странами Европейского Союза. При этом 72,3% не пользовались возможностью, которую предоставил безвиз для поездок в ЕС.

Среди тех, кто считает важным введение безвиза, 26,7% сказали, что это для них очень важно, а 38,8% – что скорее важно. Скорее не важен безвиз для 18,8% респондентов, а точно не важным для себя его назвали – 8,2%. Не определились с ответом 8,6% опрошенных.

Насколько важным для украинцев является введение безвиза со странами ЕС

Интересно, что, согласно результатам опроса, почти четверть украинцев (23,5%) пользовались возможностью, которую предоставил безвиз для поездок в ЕС, а 72,3% – не пользовались. 4,2% респондентов отказались отвечать за вопросы.

Сколько украинцев воспользовались безвизом

Исследование проводилось компанией Active Group с 7 по 9 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с четко структурированной анкетой с помощью интеллектуальных систем).

География: вся территория Украины, за исключением оккупированных регионов.

Всего опрошено 1236 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта (город/село).

Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,8%.