Понад 57% українці відносять себе до європейців, а чверть громадян України скористалися безвізовим режимом з ЄС в подорожах

Про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного соціологічною компанією Active Group.

До слова Кожен третій українець шкодує про розпад СРСР

Чи вважають українці себе європейцями

Відповідаючи на запитання "Чи вважаєте ви себе європейцем?", 43,4% респондентів сказали "так", 14,6% – "швидше так". Швидше не вважають себе європейцями 13,6% українців, а точно не вважають – 24,1%. Важко відповісти на поставлене запитання 4,3% опитаних.



Скільки українців вважають себе європейцями

Важливість безвізу та користання ним

Майже дві третини (64,5%) опитаних громадян України сказали, що для них є важливим запровадження безвізового режиму із країнами Європейського Союзу. При цьому 72,3% не користувались можливістю, яку надав безвіз для поїздок до ЄС.

Серед тих, хто вважає важливим запровадження безвізу, 26,7% сказали, що це для них дуже важливо, а 38,8% – що швидше важливо. Скоріше не важливим є безвіз для 18,8% респондентів, а точно не важливим для себе його назвали – 8,2%. Не визначились із відповіддю 8,6% опитаних.



Наскільки важливим для українців є запровадження безвізу з країнами ЄС

Цікаво, що, відповідно до результатів опитування, майже чверть українців (23,5%) користувались можливістю, яку надав безвіз для поїздок до ЄС, а 72,3% – не користувались. 4,2% респондентів відмовились відповідати за запитання.



Скільки українців скористалися безвізом

Дослідження проводилось компанією Active Group з 7 по 9 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю за чітко структурованою анкетою за допомогою інтелектуальних систем).

Географія: вся територія України за виключенням окупованих регіонів.

Загалом опитано 1236 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України та типом населеного пункту (місто/село).

Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,8%.