Результат социологического исследования "Всеукраинский омнибус" показал, что в течение года количество верующих уменьшилось. Еще в мае 2020 года этот процент составлял 73% граждан Украины.
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Считают ли украинцы себя верующими
- 31,6% людей – да;
- 35,7% украинцев – скорее да;
- 13,1% людей – скорее нет;
- 16,8% украинцев – точно нет;
- 2,8% людей – затруднились ответить.
Сколько украинцев считают себя верующими / Active Group
Как часто украинцы посещают богослужения
- 9,7% людей – еженедельно;
- 11,6% украинцев – примерно раз в месяц;
- 26,6% людей – раз в 2-3 месяца;
- 33,2% украинцев – 2 раза в год или реже;
- 19% людей – не посещают богослужений вообще.