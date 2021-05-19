Результат социологического исследования "Всеукраинский омнибус" показал, что в течение года количество верующих уменьшилось. Еще в мае 2020 года этот процент составлял 73% граждан Украины.

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Считают ли украинцы себя верующими

  • 31,6% людей – да;
  • 35,7% украинцев – скорее да;
  • 13,1% людей – скорее нет;
  • 16,8% украинцев – точно нет;
  • 2,8% людей – затруднились ответить.

Скільки українців вважають себе віруючими

 

Сколько украинцев считают себя верующими / Active Group

Как часто украинцы посещают богослужения

  • 9,7% людей – еженедельно;
  • 11,6% украинцев – примерно раз в месяц;
  • 26,6% людей –  раз в 2-3 месяца;
  • 33,2% украинцев – 2 раза в год или реже;
  • 19% людей – не посещают богослужений вообще.

Як часто українці відвідують богослужіння
Как часто украинцы посещают богослужения / Active Group
 