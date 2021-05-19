Результат соціологічного дослідження "Всеукраїнський омнібус" показав, що упродовж року кількість віруючих зменшилася. Ще у травні 2020 року цей відсоток становив 73% громадян України.
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Чи вважають українці себе віруючими
- 31,6% людей – так;
- 35,7% українців – швидше так;
- 13,1% людей – швидше ні;
- 16,8% українців – точно ні;
- 2,8% людей – не змогли відповісти.
Скільки українців вважають себе віруючими / Active Group
Як часто українці відвідують богослужіння
- 9,7% людей – щотижня;
- 11,6% українців – приблизно раз на місяць;
- 26,6% людей – раз у 2 – 3 місяці;
- 33,2% українців – 2 рази на рік або рідше;
- 19% людей – не відвідують богослужінь взагалі.
Як часто українці відвідують богослужіння / Active Group