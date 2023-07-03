По оценкам ООН, более 6 миллионов украинцев остаются беженцами. Еще 5 миллионов – внутренне перемещенные лица.

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Четверть украинцев покинули свои дома

29 июня 2023 года украинские власти сообщили, что в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении из зон боевых действий в подконтрольных Украине районах Донецкой, Харьковской и Херсонской областей с июля 2022 года эвакуировали 139 тысяч граждан.

Однако это лишь одна часть текущего более широкого кризиса перемещения, заметили в оборонном ведомстве Великобритании.

С довоенным населением в 44 миллиона, четверть украинцев остаются вынужденными покинуть свои дома в результате вторжения России,

– отметили в разведке.

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Какие государства приняли больше всего наших граждан

По данным ООН, количество украинцев, вынужденно выехавших за границу, превышает 8,2 миллиона. Больше всего наших граждан приютили: