По оценкам ООН, более 6 миллионов украинцев остаются беженцами. Еще 5 миллионов – внутренне перемещенные лица.

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Четверть украинцев покинули свои дома

29 июня 2023 года украинские власти сообщили, что в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении из зон боевых действий в подконтрольных Украине районах Донецкой, Харьковской и Херсонской областей с июля 2022 года эвакуировали 139 тысяч граждан.

Однако это лишь одна часть текущего более широкого кризиса перемещения, заметили в оборонном ведомстве Великобритании.

С довоенным населением в 44 миллиона, четверть украинцев остаются вынужденными покинуть свои дома в результате вторжения России,
– отметили в разведке.

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По данным ООН, количество украинцев, вынужденно выехавших за границу, превышает 8,2 миллиона. Больше всего наших граждан приютили:

  • Польша – 1,6 миллиона;
  • Германия – около 1 миллиона;
  • Чехия – более 520 тысяч;
  • Великобритания – почти 200 тысяч;
  • Италия – около 178 тысяч;
  • Испания – около 178 тысяч;
  • Румыния – более 138 тысяч.