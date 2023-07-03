За оцінками ООН, понад 6 мільйонів українців залишаються біженцями. Ще 5 мільйонів – внутрішньо переміщені особи.
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Чверть українців залишили свої домівки
29 червня 2023 року українська влада повідомила, що відповідно до законодавства про надзвичайний стан із зон бойових дій у підконтрольних Україні районах Донецької, Харківської та Херсонської областей з липня 2022 року евакуювали 139 тисяч громадян.
Однак, це лише одна частина поточної ширшої кризи переміщення, зауважили в оборонному відомстві Великої Британії.
З довоєнним населенням у 44 мільйони, чверть українців залишаються змушеними покинути свої домівки внаслідок вторгнення Росії,
– зазначили в розвідці.
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За даними ООН, кількість українців, що вимушено виїхали за кордон, перевищує 8,2 мільйона. Найбільше наших громадян прихистили:
- Польща – 1,6 мільйона;
- Німеччина – близько 1 мільйона;
- Чехія – понад 520 тисяч;
- Велика Британія – майже 200 тисяч;
- Італія – близько 178 тисяч;
- Іспанія – близько 178 тисяч;
- Румунія – понад 138 тисяч.