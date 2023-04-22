Россияне никогда не собирались возвращать их домой: сколько украинских детей похитили оккупанты

С начала полномасштабного вторжения россияне похищают украинских детей с временно оккупированных территорий, называя это якобы "эвакуацией". Однако враг не собирается и никогда даже не думал возвращать их домой.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказала советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Чиновница подчеркнула, что действия россиян имеют признаки геноцида.

Обратите внимание Круга под глазами, стрижка как в армию, – адвокат бьет тревогу из-за задержания подростка Россией

Сколько детей похитила Россия и как она скрывает преступление

Дарья Герасимчук отметила, что Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Однако это нельзя называть эвакуацией, ведь россияне не собираются возвращать украинских детей.

Все действия россиян говорят о том, что они не собираются и, собственно, никогда не собирались возвращать украинских детей обратно домой. В частности, экстремально ускоренная процедура усыновления, изменения гражданства украинским детям, и так называемая "плюшка", которую они придумали – это бесплатное образование в России для украинских детей. Все это сделали, чтобы украинские дети домой не возвращались, они их не собирались и не собираются возвращать. Именно поэтому это не эвакуация, а принудительное перемещение и депортация по сути похищения украинских детей, что является признаком геноцида.

– подчеркнула Герасимчук.

В то же время Украина собирает поименно списки похищенных Россией детей по факту обращений в Национальное информационное бюро от родителей, других родственников, от свидетелей, от локальных властей, которые подали заявление в Национальное информационное бюро по факту депортации или принудительного перемещения ребенка. Поименно удалось зафиксировать похищение Россией 19 393 детей. Однако реальная цифра, по словам Герасимчук, гораздо больше. Речь может идти о 200 – 300 тысяч украинских детей.

Кроме того, россияне постоянно перемещают детей на территории России, чтобы усложнить их поиск. По словам Герасимчук, есть случаи, когда детей с территории России везут во временно оккупированный Крым, а затем снова в страну-террористку.