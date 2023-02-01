Сколько военнообязанных работников Украина может забронировать: в Минэкономики дали оценку

Недавно правительство обнародовало новый порядок бронирования работников во время мобилизации. В документе говорится, что критически важные для экономики Украины предприятия могут забронировать 50% своих работников.

Во время брифинга замминистр экономики Украины Игорь Фоменко рассказал детали нового порядка бронирования. По его словам, сейчас министерство имеет три базовых приоритета, информирует 24 Канал.

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О чем говорится

Фоменко отметил, что министерство в работе ориентируется на три сектора:

обеспечение потребностей ВСУ и других военных формирований;

функционирование экономики;

обеспечение потребностей населения.

Замминистра добавил, что если ситуация на фронте будет меняться, то баланс работы ведомства будет преобладать в ту или иную сторону.

На вопрос журналистки, сколько военнообязанных работников может забронировать Украина, Фоменко ответил, что "Украина может позволить себе почти все".

Количество забронированных военнообязанных будет зависеть от ситуации на фронте: как военном, так и экономическом,

– заявил Фоменко.

Что предусматривает новый порядок бронирования

Предприятия, относящиеся к критически важным, выполняют мобилизационные задания или производят товары, работы и услуги для военных, могут забронировать до 50% своих военнообязанных работников сроком до 6 месяцев.

Кроме того, военнообязанные руководители указанных предприятий и их заместители, а также работники ТЭК по перечню Минэнерго подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Согласно порядку предприятие является критически важным для экономики в случае соответствия трем из семи критериев:

общая сумма уплаченных налогов и других сборов (от 1,5 миллионов евро);

сумма поступлений в инвалюте (эквивалент 32 миллиона евро);

стратегическое значение для экономики и безопасности страны согласно постановлению КМУ №83 от 2015 года;

важное значение для удовлетворения потребностей территориального общества;

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

зарплата не меньше средней зарплаты по региону за IV квартал 2021 года;

резидентство "Действие Сити".

Следует отметить, что предприятиям ТЭК, государственным или коммунальным учреждениям культуры, предприятиям в сфере здравоохранения, образования и науки, физкультуры и спорта, соцзащите достаточно соответствовать двум критериям.

Это ослабление распространяется также для "линейных аудиовизуальных медиа, осуществляющих эфирное наземное многоканальное (цифровое) телевизионное вещание.

Больше об изменениях в порядке бронирования читайте в материале 24 канала.