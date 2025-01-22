Об этом 22 января заявил лидер Финляндии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Когда будет встреча с Трампом: Зеленский сделал новое заявление

Сколько времени надо Трампу на урегулирование войны России против Украины

Я думаю, хронология такая: 24 часа превратились в примерно от трех до шести месяцев. Вероятно, это окно возможностей, с которым мы имеем дело,

– сказал он.

По мнению лидера Финляндии, "оптимистичной и положительной стороной является то, что Трамп очень непоколебим в достижении мира".

"Он очевидно берет на себя много обязательств, и я бы сказал, справедливо, что касается ситуации на Ближнем Востоке – он, вероятно, стремится найти какую-то сделку, похожую на эту, для Украины. Другая положительная сторона заключается в том, что я не думаю, что американская администрация хочет потерять ее. Очень важно отметить, что это не должен быть Афганистан 2.0", – заявил Стубб.

Он также отметил, что следует не допустить ситуации, когда через шесть месяцев, когда соглашение о завершении войны будет заключено, "тех, кто был заключителями соглашения, обвинят в том, что они фактически продали Украину".

"Поэтому исходная точка для нас: нет мира в Украине без Украины и нет мира в Украине без Европы, поскольку это, по сути, также касается структуры европейской безопасности. Спешу добавить: на самом деле я думаю, что это также касается глобальной структуры безопасности. Потому что если вы сможете совершать территориальные уступки и захватывать власть, как Россия пытается это сделать, это произойдет повсюду. Так что, мы действительно попадем в хаотичный мир", – отметил президент Финляндии.

Крайне важно, по его словам, убедить Дональда Трампа и его администрации, которые собираются заключить соглашение, а также Китай, который может влиять на Россию, что 3 ключевых принципа все еще остаются: независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины.

Стубб подчеркнул, что никто и никогда не должен ставить под сомнение независимое государство Украину. Также не следует ставить под сомнение суверенитет Украины, "чтобы решать о членстве в НАТО или ЕС".

"Территориальная целостность, я признаю, что сложнее, но я не думаю, что в этом тоже нужно уступать. Итак, это сложный набор. Я не завидую администрации Трампа, но они хотят заключить соглашение в течение трех-шести месяцев. И я очень надеюсь, что Трамп выйдет из этого победителем, и я думаю, что он это сделает", – выразил надежду лидер Финляндии.